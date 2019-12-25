"Пятёрочка" перечислила более 1,9 млн рублей в фонд "Линия жизни"

В благотворительной акции приняли участие гости торговой сети.

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" подвела итоги благотворительной акции, проведённой в День защиты детей.

Во всех магазинах "Пятёрочка" Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа в День защиты детей (1 июня) 1 рубль с каждой покупки перечислялся в благотворительный фонд "Линия жизни". За время акции удалось собрать 1 913 409 рублей. Все средства направили на финансирование высокотехнологичных и сложных операций для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Фонд "Линия жизни" сотрудничает с "Пятёрочкой" по многим благотворительным проектам. Благодаря такому содействию 162 ребёнка уже получили необходимую профессиональную помощь. Все перечисленные деньги пойдут на поддержку наших маленьких подопечных, нуждающихся в сложных операциях. Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни"

В этом году, благодаря усовершенствованию механизма и его прозрачности, каждый покупатель смог поучаствовать в нашей благотворительной акции "Пятёрочка" с заботой о детях", просто совершая ежедневные покупки в наших магазинах. Екатерина Родионова, директор макрорегиона торговой сети "Пятёрочка"

Сертификат на сумму 1 913 409 рублей был передан 14 июня в Санкт-Петербурге Фаине Захаровой, президенту фонда "Линия жизни".

Фото: Благотворительный фонд "Линия жизни"