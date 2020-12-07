Петербургская группа "Сплин" выпустила клип на песню "Джин"

Композиция вошла в альбом "Вира и майна".

Рок-группа из Петербурга "Сплин" выпустила новый клип на песню "Джин". Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива.

"Так напевает ветер мелодии без слов

Давай подбросим в пламя еще немного дров

Из наших окон виден такой прекрасный сад –

Там видно солнце в небе и облака летят", - гласят первые строки куплета.

Этот трек вошел в альбом "Вира и майна". Его релиз запланирован на 11 декабря. В составе будет 11 песен.

В новом клипе лидер "Сплина" Александр Васильев поет под гитару у костра на фоне кирпичной стены. Внизу кадра транслируются субтитры со словами. В середине видеоролика появляются стихи Васильева об осени.

Ранее мы писали, что группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино.

Видео: YouTube / Официальный канал группы Сплин