Петербургская группа "Сплин" выпустила клип на песню "Джин"

Рок-группа из Петербурга "Сплин" выпустила новый клип на песню "Джин". Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива.
"Так напевает ветер мелодии без слов
Давай подбросим в пламя еще немного дров
Из наших окон виден такой прекрасный сад –
Там видно солнце в небе и облака летят", - гласят первые строки куплета.
Этот трек вошел в альбом "Вира и майна". Его релиз запланирован на 11 декабря. В составе будет 11 песен.
В новом клипе лидер "Сплина" Александр Васильев поет под гитару у костра на фоне кирпичной стены. Внизу кадра транслируются субтитры со словами. В середине видеоролика появляются стихи Васильева об осени.
Ранее мы писали, что группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино.
Видео: YouTube / Официальный канал группы Сплин
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