В Петербурге 4 июля этого года состоится первое выступление коллектива спустя 12 лет после распада в рамках фестиваля "St Fields", на котором группа представит новую программу.

Петербургская группа 2H Company объявила о воссоединении спустя 12 лет после распада. Об этом в среду, 2 июня, Piter.tv сообщили представители группы.

Состав коллектива практически не изменился. В него войдут Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и "Ёлочные игрушки", солист "Есть Есть Есть" Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы "Провинция". А вот название у коллектива будет новым – 3H Company.

В Петербурге 4 июля этого года состоится первое выступление коллектива спустя 12 лет после распада в рамках фестиваля "St Fields", на котором группа представит новую программу. А весной 2022 года коллектив планирует выпустить старые треки в новом звучании.

Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Илья Барамия.

2H Company – российская андеграундная музыкальная группа из Петербурга, с 2001-го по 2009 год исполнявшая экспериментальный хип-хоп. В прежний состав входили участники дуэтов "Ёлочные игрушки" – Александр Зайцев, Илья Барамия и "Провинция" – Михаил Феничев, Михаил Ильин.

Ранее мы писали, что российская рок-группа Tequilajazzz выпустила первую песню "Никого не останется" из предстоящего альбома.

Фото: представители коллектива