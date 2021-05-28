Релиз альбома запланирован на осень этого года.

Российская рок-группа Tequilajazzz выпустила первую песню "Никого не останется" из предстоящего альбома с одноименным названием. Лидер коллектива Евгений Фёдоров рассказал, что на песню их вдохновило безумие, которое происходит в мире.

Мы не знаем, что с этим делать — мы не умеем высаживать леса, водить самолеты, учить детей в школах, нас не возьмут в космос и не выберут президентами. Все, что мы можем — это писать песни, в которых описываем наши эмоции. Евгений Фёдоров, лидер группы Tequilajazzz.

Релиз альбома запланирован на осень этого года. Это будет первая полноформатная работа коллектива спустя более 10 лет, если не считать акустической пластинки "НЕБЫЛО". Группа презентует альбом на концертах, которые пройдут 30 октября в Москве в "ГлавClub" и 4 ноября в Петербурге в клубе "Космонавт".

Ранее мы писали, что летом этого года на петербургской крыше сыграют Comedy Jazz.

Видео: YouTube / Tequilajazzz family