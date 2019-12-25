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На петербургской крыше сыграют Comedy Jazz
Сегодня, 10:13
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На петербургской крыше сыграют Comedy Jazz

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На крыше Hi-Hat выступит джазовый коллектив Петербурга Sweet Hot Jazz Band.

На панорамной крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад 6 июня пройдет музыкально-юмористическое шоу "Comedy Jazz". 

В музыкальной части программы: джазовые хиты "Sing Sing Sing", "Hallelujah", "I love her", "What a wonderful world", "Don"t worry be happy", "Cabaret" и другие. 

Кроме этого, фронтмен группы Sweet Hot Jazz Band Вова Чё Морале сопроводит концерт джазовым stand up: с необычными подводками к песням и лирическими отступлениями. 

Организаторы отмечают, что на крыше есть навес от дождя, бар и зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы. Однако стоит учесть, что на мероприятие запрещено приходить со своей едой и напитками.

Начало концерта: 6 июня в 20:00.

Фото: HI-HAT / "ВКонтакте"

Теги: hi-hat, афиша, джаз
Категории: Куда сходить в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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