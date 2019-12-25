Петербург отмечает годовщину Крымской весны патриотической акцией

В Северной столице проходят мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Санкт-Петербург 18 марта присоединился к празднованию Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В городе организован ряд событий, посвященных 12-й годовщине событий, ставших поворотным моментом в новейшей истории страны. Подробности сообщили в пресс-службе Смольного.

Центральной точкой притяжения для молодежи стала Малая Конюшенная улица. Там развернулась интерактивная уличная выставка под названием "Крым сквозь века". Горожане и гости города получили возможность погрузиться в историю, природу и культуру полуострова. Для посетителей организовали дегустацию традиционных крымских блюд и напитков, а также мастер-классы, конкурсы и викторины.

Губернатор Александр Беглов отметил, что на смену приходит поколение, которое застало Крымскую весну в детском или подростковом возрасте. Для современной молодежи Крым и Севастополь всегда были неотъемлемой частью России. Глава города подчеркнул важность просветительской работы: необходимо рассказывать о судьбоносных днях 2014 года, когда была восстановлена историческая справедливость. На праздничных мероприятиях ребята также знакомятся с культурой и обычаями различных народов, населяющих полуостров.

Участники акции на Малой Конюшенной с энтузиазмом включились в программу. Желающие учились создавать свечи из вощины и ароматические саше из трав и масел. Другие соревновались в знании советских кинолент, снимавшихся в крымских локациях, и делали памятные снимки в тематических фотозонах. Кроме того, для посетителей Дома национальностей проведут диктант на тему "Россия — семья семей".

