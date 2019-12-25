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Петербургская духовная академия перешла на дистанционное обучение
Сегодня, 14:03
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IRINA_CHALKINA

Петербургская духовная академия перешла на дистанционное обучение

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У некоторых ее студентов подозревают коронавирус.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге духовную академию перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщается в Telegram канале группы.

Причина перехода на "удалённое" обучение — с угрозой распространения COVID-19. Отмечается, что четыре студента академии проходят лечение. Остальные учащиеся прошли 14-дневную изоляцию и выписались из обсерватора.

Отмечается, что студенты в настоящий момент разъезжаются по местам постоянного проживания.

Ранее мы сообщается, что власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, петербургская академия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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