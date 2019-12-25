Петербургская духовная академия перешла на дистанционное обучение

У некоторых ее студентов подозревают коронавирус.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге духовную академию перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщается в Telegram канале группы.

Причина перехода на "удалённое" обучение — с угрозой распространения COVID-19. Отмечается, что четыре студента академии проходят лечение. Остальные учащиеся прошли 14-дневную изоляцию и выписались из обсерватора.

Отмечается, что студенты в настоящий момент разъезжаются по местам постоянного проживания.

Ранее мы сообщается, что власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы.

Фото:pixabay