Петербургская чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей

Сотрудницу комитета по здравоохранения привлекут к ответственности.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что перед Московским районным судом предстанет сотрудница комитета по здравоохранению. Чиновница закупила слишком много лекарств, которые просрочились. Ущерб составил 195 миллионов рублей.

Женщину обвиняют в халатности. Сообщается, что специалист занимала должность начальника Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комздрава с 2012 года. В рамках своей работы она заказывала лишние лекарства для лечения больных злокачественными новообразованиями.

Отмечается, что количество закупленных лекарств превысило количество больных. Помимо прочего следствие полагает, что подозреваемая не предвидела последствия своего бездействия. Что ждет чиновницу, пока неясно.

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