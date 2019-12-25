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Петербургская больница разыскивает старика без ступней
Сегодня, 20:19
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smirenny

Петербургская больница разыскивает старика без ступней

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Петербурженка обнаружила мужчину на земле у городской больницы.

Во вторник, 11 августа, жительница Петербурга обнаружила пожилого мужчину, который лежал на земле недалеко у больницы №14. 

Мужчине ампутировали ступни. Он поделился, что ему некуда идти, и что лежит на траве у дерева со вчерашнего вечера. Неравнодушные обратились в несколько организаций: многие отметили, что не могут помочь, потому как мужчине надо самому обратиться за помощью с документами. Ситуация усложняет инвалидность. 

Мужчине помог петербуржец, который отвез пенсионера на Суворовский проспект, где у мужчины есть знакомые. Позже появилась информация, что сотрудники больницы начали разыскивать мужчину. 

Ранее мы писали, что у Покровской больницы снова заметили очередь из скорых.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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