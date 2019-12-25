Акция #МыВместе проводится в крупных городах и населенных пунктах нашей страны.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что петербургская больница №20 получила аппараты ИВЛ и средства защиты. Об этом сообщили пресс-службе регионального исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт за Россию".

Больница получила от движения "Народный фронт за Россию" и компании "Марвел-Дистрибуция" не только аппараты ИВЛ, но и увлажнители дыхательных смесей, дыхательные трубки и ротоносовые маски.

Оборудование передано в рамках акции #МыВместе, которую проводят в крупных городах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 290 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV