Ленинградская блокадница ежедневно развозит на автомобиле продукты нуждающимся

Галина Яковлева получает продукты от местных компаний о на фургоне развозит их пенсионерам и семьям с детьми.

Десять лет ленинградская блокадница Галина Яковлева помогает нуждающимся Петербурга. Женщина организовала благотворительный фонд "Доброта". Она самостоятельно развозит продукты пенсионерам и многодетным семьям. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сейчас коренной петербурженке 80 лет. Помощью ближним она решила заняться в 45. За она успела договориться с компаниями, которые бесплатно предоставляют вещи первой необходимости и продукты питания. Галина Яковлева договаривается о поставках нуждающимся с представителями хлебозаводов, сельхозпредприятиями, магазинами.

Я беру все, что могу получить, и всегда найду тех, кому это нужно отдать объясняет пенсионерка

Бабушка-активистка рассказывает, что в ее время было принято помогать другим. Она пережила блокаду Ленинграда в детском саду. Многие воспитанники прятались в чугунных трубах. В результате большинство из них осталось с контузиями, так как учреждение попало под бомбежку. После завершения войны женщина работала на вредном химическом производстве, где заразилась туберкулезом. Во время госпитализации она встретила первую "клиентку". Соседке по палате Галина Яковлева подарила чайник и цветы. Чтобы подаровать пациентку со сложной жизненной ситуацией ей пришлось просить денег у остальных пациентов и сотрудников больницы.

Она ведь совсем не живет для себя! Утром встанет, в микроволновой печи сосиску разогреет, чаю нальет – и в путь. И колесит по городу до самого позднего вечера без выходных. Всех ей надо объездить, всем что-то дать. Для нее это самое главное комментируют соседи

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Фото: Piter.tv