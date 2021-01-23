Петербургская биржа возобновит торги ценными бумагами

С 17:00 часов по московскому времени ПАО "СПБ Биржа" снимает установленный запрет подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг.

В четверг, 24 февраля, Санкт-Петербургская биржа объявила о возобновлении торгов ценными бумагами. Информация об этом появилась на официальном сайте.

С 17:00 часов по московскому времени ПАО "СПБ Биржа" снимает установленный запрет подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг.

Напомним, что о запрете объявили сегодня с 08:10. Участникам торгов дали право отзывать поданные ранее заявки.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам рассказали, стоит ли менять рубли на фоне роста курса валюты. В ближайшее время доллар может подняться выше 90 рублей, а евро будет стоить 100 рублей.

Фото: pexels

