Петербуржцам рассказали, стоит ли менять рубли на фоне роста курса валюты

В ближайшее время доллар может подняться выше 90 рублей, а евро будет стоить 100 рублей.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артём Голубев в беседе с 78.ru рассказал, стоит ли петербуржцам менять рубли на валюту на фоне роста курса доллара и евро.

Эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время доллар может подняться выше 90 рублей, а евро будет стоить 100 рублей. Такие показатели в последний раз наблюдались в 2018 году. Голубев отметил, что многое будет зависеть от продолжительности спецоперации на Украине и санкций со стороны Запада. Он предупредил, что петербуржцам, скорее всего, стоит ждать дальнейшей девальвации.

Специалист отметил, что покупать доллар по 87 рублей в надежде сохранить сбережения и заработать в текущей ситуации крайне не разумно. Откат вниз после стабилизации ситуации на Украине будет, по меньшей мере, до 80 рублей.

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