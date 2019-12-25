Когда именно возобновятся торги не уточняется. Информацию об этом разместят дополнительно.

С 8:10 по московскому времени "СПБ Биржа" приостановила торги на фоне объявления военной операции России на территории Донбасса. Об этом сообщили представители торговой площадки.

На данный момент нельзя подать заявки и заключить договора во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг. Участники торгов могут отозвать поданные ранее заявки. Когда именно возобновятся торги не уточняется. Информацию об этом разместят дополнительно.

Напомним, что Мосбиржа также приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации. Российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Доллар поднялся до 84,075 рубля, евро – до 96,2425 рубля.

Ранее мы сообщили, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

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