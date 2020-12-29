Петербургская актриса исполнит главную роль в сериале "Крепостная”

Екатерина Ковальчук покинула проект из-за недопониманий с продюсером.

Третий сезон украинского сериала "Крепостная" отметится заменой исполнительницы главной роли в связи с уходом из проекта Екатерины Ковальчук. О таком решении актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Съемки проекта уже стартовали: место Ковальчук заняла молодая петербурженка Софья Присс. Она сыграет Катю Вербицкую, несмотря на многочисленные просьбы фанатов предыдущей актрисы вернуться в проект. До этого зрители могли увидеть Присс в в "Серебряных коньках" Михаила Локшина.

Добавим, что работа над новым сезоном сериала будет полностью завершена к весне 2021 года.

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Фото: ВКонтакте / sonya.priss