Актриса Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от актера Марка Богатырева

Телеведущий Александр Лазарев-младший рассказал о скором пополнении в семье у своей соведущей Татьяны Арнтгольц.
Он в передаче "Жди меня" вышел к камеру в одиночку и тут же объяснил, почему в этот раз он без своей соведущей Татьяны Арнтгольц.
Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск.
Александр Лазарев-младший
В ноябре стало известно о тайной свадьбе Арнтгольц и Марка Богатырева, который стал популярен после участия в съемках сериала "Кухня".
Фото: Instagram/ tarntgoltsofficial
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