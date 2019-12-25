Актриса Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от актера Марка Богатырева

В ноябре стало известно об их тайной свадьбе.

Телеведущий Александр Лазарев-младший рассказал о скором пополнении в семье у своей соведущей Татьяны Арнтгольц.

Он в передаче "Жди меня" вышел к камеру в одиночку и тут же объяснил, почему в этот раз он без своей соведущей Татьяны Арнтгольц.

Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск. Александр Лазарев-младший

В ноябре стало известно о тайной свадьбе Арнтгольц и Марка Богатырева, который стал популярен после участия в съемках сериала "Кухня".

Фото: Instagram/ tarntgoltsofficial