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Актриса Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от актера Марка Богатырева
Сегодня, 15:46
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nastya960

Актриса Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от актера Марка Богатырева

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В ноябре стало известно об их тайной свадьбе.

Телеведущий Александр Лазарев-младший рассказал о скором пополнении в семье у своей соведущей Татьяны Арнтгольц.

Он в передаче "Жди меня" вышел к камеру в одиночку и тут же объяснил, почему в этот раз он без своей соведущей Татьяны Арнтгольц.

Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск.

Александр Лазарев-младший

В ноябре стало известно о тайной свадьбе Арнтгольц и Марка Богатырева, который стал популярен после участия в съемках сериала "Кухня".

Фото: Instagram/ tarntgoltsofficial

Теги: беременность, марк богатырев, татьяна арнтгольц
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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