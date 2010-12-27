Петербургская "Ночлежка" рассказала о проблемах открытия приюта в Москве

Местные жители распространяют провокационные листовки.

Петербургская "Ночлежка" встретила непонимание и море негатива при попытке открыть небольшой приют и консультационную службу с юристами и соцработниками для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в московском районе Беговой. В ответ на предложение о встрече для обсуждения проекта местные жители стали распространять провокационные листовки.

Мы понимаем, что проекты помощи бездомным могут вызывать разную реакцию, в том числе резко негативную. Это нормально. Но мы считаем абсолютно недопустимыми ложь и провокации. Ночлежка

Как отметили организаторы, в прошлом году была подобная ситуация при попытке открыть в Савеловском районе прачечную. Однако, данные нападки не предавались огласке, чтобы не разразился скандал.

Это была ошибка, и второй раз мы ее не допустим. О попытках извратить факты и посеять ненависть мы будем сразу писать и говорить. Ночлежка

В этом году жители района Беговой расклеили листовками подъезды домов, с призывом прийти на встречу с организаторами, которые якобы собираются открыть "прачечную-помывочную" и "ночлежный дом".

Пожалуйста, проверяйте информацию, не идите на поводу у людей, которые по каким-то причинам сознательно искажают её. Ночлежка

Также организаторы отметили, что на все вопросы по поводу "Ночлежки" они готовы ответить в официальных группах и на сайтах организации.

Ранее "Ночлежка" открыла у метро "Обухово" новый приют для бездомных на 40 человек.

Фото: Ночлежка