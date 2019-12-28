Петербургская "Ночлежка" попросила для своих подопечных нитки и иголки

Черные, белые, коричневые и синие нитки с иголками потребуются для починки одежды.

Благотворительная организация "Ночлежка" в Петербурге просит горожан помочь ее подопечным с нитками и иголками. Объявление опубликовала официальная группа организации "ВКонтакте" 10 февраля.

Людям, приходящим в "Ночлежку" за помощью, часто требуется починить свою одежду, поэтому в штабе организации всегда нужны иголки и нитки. Петербуржцев просят приносить нитки черного, белого, коричневого и синего цвета и простые иглы для штопки, наборами или по отдельности. Волонтеры сами распределят полученное и раздадут нуждающимся. Нитки и иголки можно принести в сам штаб "Ночлежки" на Боровой улице.

Также сотрудники центра напоминают, что их подопечным всегда нужны мобильные телефоны для связи, поэтому волонтеры с радостью примут ненужные и отслужившие хозяевам телефоны с зарядными устройствами.

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