Лидер рейтинга Best Russian Dog обитает на улицах Соснового Бора.

В четверг, 4 февраля, стало известно о том, что "Лучшей собакой России" стал бездомный пёс Кефир. Об этом сообщили волонтеры "Котопес" в соцсетях.

Известно, что победитель рейтинга Best Russian Dog обитает на улицах Соснового Бора.

"Привезём Кефиру и поставим в вет.аптеке "Фармавет" в ТЦ Крым!", —пишут волонтеры.

Многие из местных жителей предложили сделать бездомному псу подарок — кусок мяса. Известно, что Кефир выиграл в номинации "Лучший социально-просветительский проект".

По словам волонтеров, Кефиру около 10 лет, никто не знает, откуда он взялся на улицах города. Отмечается, что собака очень любит людей и нередко становится героем Instagram-фотографий.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали первые в России искусственные домики для нерп.

Фото:РОО "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО/вк