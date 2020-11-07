Петербургская мама-блогер рассказала об издевательствах няни над детьми

Няня била ее маленькую дочь и угрожала ножом сыну.

Петербургский блогер Анна Ананова, которая рассказывает про материнство, воспитание пятерых детей и публикует рецепты, пожаловалась на жестокую няню. В своем Instagram Анна выложила пост с записями с домашних камер видеонаблюдения, где видно, как няня по имени Анжелика бьет самую младшую дочку Анановой, Арину.

На кадрах заметно, как женщина раздраженно ходит по комнате, ругает девочек за разбросанные игрушки, а затем и вовсе бьет малышку по голове, из-за чего та невольно делает кувырок на кровати и начинает плакать.

На видео все предельно четко видно и слышно. Разве этого я хотела для нашей Аришеньки за свои деньги? Няня конечно сказала мужу, что никого не била, и Алёна врет, но видео говорит об обратном. Анна Ананова

По словам Анны, правда раскрылась, когда ей позвонила шестилетняя дочь Алёна и сказала, что пожалела сестренку. После этого родители начали отсматривать записи с камер. Кроме того, камеры зафиксировали момент, когда няня пошла с ножом в руке на четырехлетнего сына блогера, Антона. Женщина угрожала мальчику отрубленными пальцами и велела не подходить к ней. Ананова заверила, что не оставит поведение няни без наказания.

Ранее мы писали, как маленькая петербурженка нашла в лифте нового друга. Мальчик ждал уехавшую в Бразилию маму.

Видео: ananovaa / Instagram