Маленькая петербурженка нашла в лифте нового друга. Мальчик ждал уехавшую в Бразилию маму

На вид мальчику около 10 лет, его место жительства неизвестно.

Во вторник, 27 октября, в полицию обратился петербуржец, рассказавший о найденном в лифте одиноком мальчике. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, к сыну заявителя в квартиру на Красносельском шоссе в тот день пришла подружка Настя вместе с незнакомым мальчиком 10 лет на вид. Со слов девочки, нового друга по имени Максим она нашла в лифте своей парадной. Мальчик рассказал, что приехал с мамой в Петербург на каникулы в начале лета из Бразилии, а сейчас его мама снова находится в жаркой стране. Место жительства найденыша осталось неизвестным: школьник только сообщил, что его родителей зовут "Надя" и "Владимир".

Ранее мы рассказывали, что скончавшийся в больнице шестимесячный петербуржец болел коклюшем.

Фото: рixabay