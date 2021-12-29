Петербургская Городская станция переливания крови приглашает доноров

Донор должен быть старше 18 лет.

"Городская станция переливания крови" приглашает петербуржцев стать донорами крови. Прием будет осуществляться в будние дни с 09:00 до 13:00 без записи согласно данным донорского светофора.

Сейчас большие запасы крови наблюдаются только в группе "4+". Во всех остальных есть высокая потребность. Больше всего необходимы: 1+, 1-, 2+, 3+.

Гражданам напоминают, что у вас должен пройти месяц с даты полного цикла вакцинации, а месяц с момента полного выздоровления от коронавируса. Контакты, по которым можно задать интересующие вопросы, есть здесь.

В прошлом году петербуржцы помогли спасти 15 тысяч жизней благодаря донорской крови.

Фото: Piter.TV