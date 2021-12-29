В прошлом году петербуржцы помогли спасти 15 тысяч жизней благодаря донорской крови

В Смольном рассказали, где можно сдать кровь в эти дни.

Благодаря донорам крови в 2021 году в Петербурге удалось спасти 15 тысяч жизней. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Смольного. За год петербуржцы сдали 2345 литров крови. Это на 800 литров больше, чем в 2020.

Одна донация (450 мл) может спасти 3 жизни. Донором может стать любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг, прошедший медицинское обследование и имеющий регистрацию в РФ не менее года. Чтобы сдать кровь, необходимы паспорт и СНИЛС.

Некоторые медучреждения принимают кровь и в период новогодних праздников:

— Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. Нужна предварительная запись на сайте;

— Городская больница №15. Предварительная запись по телефону: +7 812 736-00-11;

— Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Телефон: +7 812 702-37-46;

— ГБУЗ Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический). Предварительная запись доноров: +7 812 573-91-68;

— Отделение переливания крови городской клинической больницы № 31.

Кровь принимается в определенное время. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте медучреждений.

Фото: Piter.TV