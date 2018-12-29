Фабрика игрушек отсудила у производителей картона 900 тысяч рублей из-за потерянных пакетов

Представители петербургской фабрики заказали бумажные пакеты и картонные коробки, но не получили всю продукцию в указанный срок.

ООО "Фабрика Игрушек" из Петербурга отсудила у компании, производящей картонные и бумажные коробки, почти миллион рублей неустойки. Об этом 15 января сообщили в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

В мае прошлого года "Фабрика Игрушек" заключила договор с компанией "ПАК ГРУПП". Представители петербургской фабрики заказали у них бумажные пакеты и картонные коробки. После согласования макетов, на счет "ПАК ГРУПП" был перечислен аванс - 484 тысяч рублей. Всего на работы было выделено более 900 тысяч.

По условиям договора, московская фабрика должна была выполнить заказ за 20 рабочих дней – с 28 мая по 26 июня. Но в указанные даты они не справились со всем объемом продукции. "Фабрика Игрушек" не получила от "ПАК ГРУПП" трехшовные пакеты "дой-пак". Фирма была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Петербурга.

Судья, выслушав доказательства обеих сторон, принял сторону "Фабрики Игрушек".

Установив, что договор расторгнут, доказательства выполнения обязательств по изготовлению и поставке продукции в материалы дела не представлено, суд считает, что у ответчика отсутствуют законные основания для удержания перечисленных на его счет заказчиком денежных средств в размере 484 500 рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

С ООО "ПАК ГРУПП" взыскали 484 500 рублей за обогащение, 402 132 рублей неустойки, а также арбитражные издержки и проценты за использование чужих денег.

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Фото: pixabay.com, http://specpaket.ru.