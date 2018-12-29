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"Невский завод цветных металлов" требует суд заблокировать группу в ВК, где пишут негативные комментарии
Сегодня, 8:00
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lesjasap

"Невский завод цветных металлов" требует суд заблокировать группу в ВК, где пишут негативные комментарии

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Паблик обвиняют в публикации ложных сведений, негативно сказывающихся на работе предприятия.

Организация "Невский завод цветных металлов" обратилась в Арбитражный суд Петербурга с иском против группы в социальной сети "Вконтакте". По данным обвинения, в сообществе "Экология в Рыбацком" регулярно пишут негативные комментарии в адрес деятельности предприятия. Подписчики рассказывают о незаконных химических выбросах. По мнению истца, эти сведения наносят вред репутации производства.

Стоит добавить, что завод отрицает любую причастность к нелегальным выбросам в атмосферу, поэтому считает высказывания пользователей соцсети лживыми и, возможно, заказными. На данный момент управляющий состав паблика заявил, что представители НЗЦМ ни разу не обращались к ним.

Фото: Piter.tv

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Теги: арбитражный суд, группа вконтакте, невский завод цветных металлов, негативные комментарии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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