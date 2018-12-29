"Невский завод цветных металлов" требует суд заблокировать группу в ВК, где пишут негативные комментарии

Паблик обвиняют в публикации ложных сведений, негативно сказывающихся на работе предприятия.

Организация "Невский завод цветных металлов" обратилась в Арбитражный суд Петербурга с иском против группы в социальной сети "Вконтакте". По данным обвинения, в сообществе "Экология в Рыбацком" регулярно пишут негативные комментарии в адрес деятельности предприятия. Подписчики рассказывают о незаконных химических выбросах. По мнению истца, эти сведения наносят вред репутации производства.

Стоит добавить, что завод отрицает любую причастность к нелегальным выбросам в атмосферу, поэтому считает высказывания пользователей соцсети лживыми и, возможно, заказными. На данный момент управляющий состав паблика заявил, что представители НЗЦМ ни разу не обращались к ним.

Фото: Piter.tv