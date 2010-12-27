Молодая петербургская няня пойдет под суд за кражу денег у хозяев

Девушка потрошила книжки и забирала хранившиеся в них купюры.

20-летняя петербурженка признана виновной в пяти эпизодах кражи чужого имущества с причинением значительного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Обвиняемая работала няней малолетнего ребенка в одной из квартир Выборгского района. Родители заподозрили неладное через некоторое время после начала работы няни в их семье, когда из дома начали пропадать деньги. Они установили скрытые камеры и сфотографировали имеющиеся деньги однако ближайшие проверки так и показывали, что все оставалось на местах.

В один из вечеров вернувшиеся с работ супруги отпустили няню и снова проверили записи. На этот раз камера зафиксировала, как девушка крадет деньги. Родители попросили воровку вернуться, сославшись на срочные дела вне дома. Пока няня ждала хозяев, в квартиру нагрянули полицейские, они изъяли похищенные деньги. Петербурженка призналась, что и ранее неоднократно вытаскивала хранящиеся в книжках купюры без ведома хозяев.

Уголовное дело направлено в суд.

А несколько дней назад неизвестный вор проник в квартиру петербуржца и вынес 1600 евро.

Фото: Piter.TV