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Вор проник в квартиру петербуржца и вынес 1600 евро
Сегодня, 10:17
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arteliseev

Вор проник в квартиру петербуржца и вынес 1600 евро

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Он сумел взломать дверь квартиры, пока хозяина не было дома.

25 октября, с пятницу, медвежатник взломал дверь квартиры на проспекте Науки №12/5 в Калининском районе Петербурга. Он проник и вытащил из рабочего стола 1600 евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Потерпевшим оказался 30-летний петербуржец.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция уже предпринимает попытки найти преступника.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске из частного дома пропало имущество на 300 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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