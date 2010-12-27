Вор проник в квартиру петербуржца и вынес 1600 евро

Он сумел взломать дверь квартиры, пока хозяина не было дома.

25 октября, с пятницу, медвежатник взломал дверь квартиры на проспекте Науки №12/5 в Калининском районе Петербурга. Он проник и вытащил из рабочего стола 1600 евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим оказался 30-летний петербуржец.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция уже предпринимает попытки найти преступника.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске из частного дома пропало имущество на 300 тыс. рублей.

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