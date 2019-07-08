На Невском проспекте "Мерседес" протаранил карету скорой

Водитель ехал по выделенной полосе и проигнорировал сигналы кареты скорой помощи.

В центре Петербурга вечером 7 июля а аварию попала машина скорой помощи. В спецтранспорт врезался автомобиль "Мерседес". В результате ДТП пострадали двое фельдшеров. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей. Свидетели событий утверждают, что водитель иномарки проигнорировал световой и звуковой сигналы кареты медиков. Нарушитель выехал на выделенную полосу движения и не пропустил скорую.

В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Из-за происшествия сотрудникам ДПС пришлось на некоторое время перекрывать две полосы движения.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Geek Picnic в Петербурге выступил человек с ухом на руке.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб