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Видео: на Geek Picnic в Петербурге выступил человек с ухом на руке

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Сегодня на фестивале науки Geek Picnic в Петербурге выступил киприото-австралийский автор перформансов Стеларк. Он известен созданием трех фильмов о том, что происходит внутри его тела, и изучением альтернативных интерфейсов с телом.

Стеларк продемонстрировал петербуржцам вживленное в его руку третье ухо с GPS-навигатором и рассказал о своих перформансах и экспериментах на грани науки и искусства, сообщил корреспондент Piter.TV.

– Каркас уха состоит из биоматериалов. Спустя 6 месяцев после вживления каркаса, появляются новые ткани и новые кровеносные системы, – прокомментировал операцию Стеларк.

Ранее Piter.TV сообщал, что Geek Picnic открыл четвероногий робот.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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