Geek Picnic 2019 открыл тот самый четвероногий робот

Поуправлять Laikago можно будет на протяжении всего фестиваля.

6 июня в Петербурге стартовал крупнейший в мире open air Geek Picnic, который полностью посвящен неуке и технологиям. Открыл мероприятие четвероногий робот, напоминающий собаку.

В этом году фестиваль проходит в парке Победы на Крестовском острове. Фестиваль поделен на четыре зоны. Основная часть мероприятий состоится в зоне WOW. Именно в wow-зоне решили начать с самого интересного и представили гостям робота под названием Laikago. Этот интересный гость был создан китайской компанией Unitree Robotics. Благодаря сходству с собакой аналоги Laikago уже успели стать настоящими знаменитостями в социальных сетях и завоевать сердца пользователей.

Робот будет встречать гостей на протяжении двух дней фестиваля. Четвероногим роботом можно будет поуправлять и даже сделать крутую фотографию.

Видео, фото: Piter.TV