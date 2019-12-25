Петербург ждет облачное и дождливое воскресенье

Температура воздуха не поднимется выше +19 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, Петербург ждет облачная погода. Как рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем пройдут кратковременные дожди.

Осадки, умеренные и небольшие, ожидаются в разных районах и ночью. Днем воздух в городе прогреется до +17...+19 градусов, ночью температура опустится до +12..+14 градусов. Ветер подует со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление будет слабо повышаться.

В то же воскресенье в Ленобласти будет +19 с дождями.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС