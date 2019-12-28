Петербург защитят от паводков более 15 тысяч специалистов и двух тысяч машин

Специалисты не прогнозируют сильного повышения уровня воды, но в городе готовы бросить силы на возможные паводки.

Почти 15800 специалистов и более двух тысяч единиц техники готовы защитить Петербург от паводков. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного, сообщая о заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в городе.

Прошедшая зима в Северной столице была аномально теплой, поэтому специалисты не прогнозируют сильного повышения уровня воды. Однако в городе все равно провели комплекс предупредительных мероприятий для безопасного прохождения половодья. Все гидротехнические сооружения города функционируют в штатном режиме.

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