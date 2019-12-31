Петербург занял вторую строчку в рейтинге "свадебных" городов

Больше всего свадеб запланировано в Махачкале.

Только 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет собираются в 2020 году вступить в брак или не исключают такой возможности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование "Сбербанка".

Больше всего свадеб запланировано в Махачкале – 10%, на втором месте оказался Петербург (7%). В пятёрку вошли Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск (по 6%).

В столице нашей страны доля, желающих вступить в брак в этом году, составила лишь 4%.

В 2019 году в Петербурге зарегистрировали брак 925 иностранцев.

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