Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 14 человек

В Москве новых летальных случаев почти в два раза больше.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 14 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период времени болезнь унесла жизни 117 человек. Первое место в списке заняла Москва, где зафиксировали почти в два раза больше смертей от коронавируса, чем в Петербурге – 27.

После двух столиц по числу новых летальных случаев следуют Ростовская область (9), Московская и Новосибирская области (по 5), Республика Дагестан (5), Омская область (4) и другие регионы России.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 21 475 человек, из больниц по выздоровлению выписали 982 324 пациентов.

Ранее мы писали, что петербургские ученые научились восстанавливать нервные клетки.

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