В Петербурге от коронавируса скончались еще 30 человек

В Москве за сутки зафиксировали 41 летальный случай.

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 30 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Петербург занимает второе место в списке по числу коронавирусных смертей за сутки, уступая лишь Москве, где за указанный период времени скончались 41 заболевших.

В целом по России за прошедшие 24 часа зафиксировали 202 летальных исхода от COVID-19. После двух столиц в списке следуют Московская, Ростовская области и Алтайский край (по 8), Республика Дагестан (7) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 21 865 человек, выздоровели 995 275.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не планируют вводить жестких мер из-за COVID-19.

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