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Петербург занял третью строчку в рейтинге суточной заболеваемости ковидом в России
Сегодня, 19:06
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Петербург занял третью строчку в рейтинге суточной заболеваемости ковидом в России

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За сутки в Петербурге вылечились от ковида 6 279 человек, это рекорд среди других городов страны.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 1 569 новых случаев заражения ковидом. Город занимает третье место в российском антирейтинге. Об этом сообщили в оперштабе. 

За сутки в Петербурге вылечились от ковида 6 279 человек, это рекорд среди других городов страны. Также 177 человек госпитализировали в больницы Петербурга, 34 петербуржца не смогли побороть инфекцию.

Свердловская область занимает первое место – 1 802 случая заболевания, на втором месте Москва – 1 621, тройку завершает Петербурге. 

Ранее Piter.tv сообщал, что стало известно, когда в Петербурге начнется шестая волна коронавируса.

Фото: Piter.tv 

Теги: ковид, оперштаб, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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