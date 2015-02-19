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Петербург стал лидером в качестве школьного образования
Сегодня, 15:20
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kraratau27

Петербург стал лидером в качестве школьного образования

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Об этом сообщил губернатор города на своей странице "ВКонтакте".

Глава Северной столицы  традиционно подвел итоги минувшей недели, опубликовав краткий отчет в социальной сети "ВКонтакте" 14 марта. Александр Беглов поздравил горожан с победой в рейтинге школьного образования. Он поблагодарил учителей за вклад в обучение и воспитание юных петербуржцев. 

Ранее в Piter.tv стало известно, что  Петербурге определят лучшие школы по системе питания детей. Акция "В нашей школе вкусно" стартовала во всех районах Санкт-Петербурга. Администрации районов города в своих социальных сетях просят местных жителей  поддержать свою школу "лайком", если в ней качественно кормят детей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: беглов, образование, петербург, школы, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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