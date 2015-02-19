Петербург стал лидером в качестве школьного образования

Об этом сообщил губернатор города на своей странице "ВКонтакте".

Глава Северной столицы традиционно подвел итоги минувшей недели, опубликовав краткий отчет в социальной сети "ВКонтакте" 14 марта. Александр Беглов поздравил горожан с победой в рейтинге школьного образования. Он поблагодарил учителей за вклад в обучение и воспитание юных петербуржцев.

Ранее в Piter.tv стало известно, что Петербурге определят лучшие школы по системе питания детей. Акция "В нашей школе вкусно" стартовала во всех районах Санкт-Петербурга. Администрации районов города в своих социальных сетях просят местных жителей поддержать свою школу "лайком", если в ней качественно кормят детей.

Фото: Piter.tv