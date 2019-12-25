В Петербурге определят лучшие школы по системе питания детей

В районах города пройдёт голосование для определения общеобразовательных учреждений с наилучшей организацией питания детей.

Акция "В нашей школе вкусно" стартовала во всех районах Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по образованию. Акция направлена на определение школ, в которых система питания детей налажена наилучшим образом. Так, администрации районов города в своих социальных сетях предлагают местным жителям поддержать свою школу "лайком", если в ней качественно кормят детей.

Вопрос организации школьного питания находится на постоянном контроле у администраций районов, Комитета по образованию и Управления социального питания. Мы благодарны родителям, которые находятся с нами на связи: звонят на горячую линию, пишут комментарии, письма, вступают в Советы по питанию образовательных учреждений. Вы помогаете нам совершенствовать работу школьных столовых! пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга

Победители среди общеобразовательных учреждений будут определены уже в конце марта. После подведения итогов комитет по образованию расскажет секреты организации питания в школах-победительницах. Кроме того, отмечают в ведомстве, акция "В нашей школе вкусно" является проявлением благодарности и поддержки работников школьных столовых, которые должны своевременно обеспечивать не только вкусное, но и полезное питание для детей.

Фото: Piter.tv