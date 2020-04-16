Петербург занял первое место по суточной заболеваемости ковидом в России

Город опередил Башкирию в списке.

За минувший четверг в Петербурге выявили 2 595 заболевших. Днем ранее сообщали о 2 402 инфицированных горожан. Об этом 11 марта рассказали в оперштабе.

Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости в России, опередив Башкирию.

В России летальная статистика пополнилась еще 647 смертями за сутки, из них 40 в Северной столице. Общее число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 17 242 043.

Ранее мы сообщали, что из пяти больниц Петербурга выводят более тысячи коек. Койки закрываются с 10 марта.

Фото: Piter.tv

