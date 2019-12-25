Из пяти больниц Петербурга выводят более тысячи коек

Койки закрываются с 10 марта.

В четверг, 10 марта, стало известно, что более тысячи коронавирусных коек выводят из больниц. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Так, с 10 января, 176 инфекционных коек выводят из психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова, 446 – из Александровской больницы, 222 – из городской больницы №38 имени Семашко, 100 – из 5-го корпуса "Ленэкспо" и 80 – из детской городской больницы №5.

Напомним, что более 350 тысяч петербуржцев пройдут диспансеризацию после COVID-19. В 2022 году в общей сложности диспансеризацию пройдут 2,9 млн человек, в том числе более 2 млн взрослых.

Ранее 143 петербургские аптеки снизили стоимость тестов на COVID-19. Прокуратура регулярно проверяет доступность лекарств и обоснованность ценообразования на них.

Фото: Piter.tv