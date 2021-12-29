Петербург занял первое место по стране по суточной заболеваемости ковидом

В воскресенье в стране обнаружили 16 343 случая коронавирусной инфекции.

За минувшее воскресенье в Петербурге выявили 1 341 случай коронавируса. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил оперативный штаб.

В субботу было 1 468 случаев заражения ковидом. В воскресенье в стране обнаружили 16 343 случая коронавирусной инфекции, где большая часть принадлежит Северной столице. В Москве в воскресенье положительный тест на коронавирус получили 1 335 человек.

В Петербурге не смогли пережить коронавирус 55 человек, всего вирус забрал 311 353 жизни в стране. Отмечается, что с начала эпидемии в России выявили 10 554 309 случаев коронавируса.

Ранее уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках.

Фото: Piter.tv