Петербург признали лучшим в организации ЕГЭ

В тройку лидеров также вошли Югра и Челябинская область.

Петербург занял первое место по качеству организации ЕГЭ, сообщает пресс-служба комитета по образованию. Памятный знак председателю комитета Жанне Воробьевой вручили на всероссийском совещании, посвященном ЕГЭ и ГИА.

Лидирующую позицию городу присвоила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, третье заняла Челябинская область.

Рособрнадзор анализировал работу регионов по организации единого экзамена по нескольким пунктам. Рассматривался уровень объективности результатов работ и эффективность управления качеством образования. Не остались в стороне технологическое обеспечение и качество оценивания результатов. Также подчеркивалась открытость деятельности региональных органов, заведующих образованием, при проведении ЕГЭ.

Ранее стало известно, что результаты ЕГЭ выпускников Ленобласти выше среднероссийских показателей.

Фото: Подготовка к ЕГЭ / ВКонтакте