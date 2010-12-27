Результаты ЕГЭ выпускников Ленобласти выше среднероссийских показателей

В среднем областные школьники набрали по русскому языку 72,72 балла и по математике — 62,92 балла, в то время как результаты по России составили соответственно 69,5 и 56,5 балла.

Результаты ЕГЭ выпускников Ленинградской области выше среднероссийских показателей.

По информации областного комитета общего и профессионального образования, по итогам проведения единого государственного экзамена в 2019 году Ленинградская область сохранила высокие показатели тестовых баллов. В среднем областные школьники набрали по русскому языку 72,72 балла и по математике — 62,92 балла, в то время как результаты по России составили соответственно 69,5 и 56,5 балла.

При этом русский язык сдавали 5145 выпускников Ленинградской области общеобразовательных школ, и все они сдали ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата о среднем общем образовании.

По средним тестовым баллам по другим предметам Ленинградская область также имеет результаты выше общероссийских: география – 64,03 против 57,2, информатика и ИКТ – 67,02 (62,4), обществознание – 60,17 (54,9), физика – 60,46 (54,4), биология – 57,02 (52,2), английский язык – 75,10 (73,8).

В этом году в Ленинградской области увеличилось число выпускников, набравших на ЕГЭ 100 баллов – 45 результатов (2017 год – 32, 2018 год – 34) по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории, физике, географии, обществознанию. Среди них есть уникальные участники, получившие наивысший результат по двум предметам – Карина Карпова, выпускница Волховской городской гимназии №3 (русский язык и литература) и Илья Сальников – выпускник Сланцевской средней общеобразовательной школы №1 (русский язык и физика).

Источник: пресс-служба ЛО