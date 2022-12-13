Петербург оказался на первом месте по числу подростков с ожирением

Ещё 20 лет назад средний показатель заболеваемости ожирением по РФ среди подростков держался на уровне 150 человек на 100 тысяч населения.

По статистике Минздрава, ожирение у подростков в РФ стали диагностировать в шесть раз чаще. Хуже всего ситуация обстоит в Северной столице. Петербург занял первое место по числу людей с ожирением в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом рассказали в РИА Новости.

Каждый год к каждого 75-го подростка из города на Неве ожирение. Это 1493 случая на каждые 100 тысяч человек. В шестёрку антирейтинга также попали Оренбургская, Орловская, Смоленская области, Республика Ингушетия и Чеченская Республика.

Ещё 20 лет назад средний показатель заболеваемости ожирением по РФ среди подростков держался на уровне 150 человек на 100 тысяч населения.

До этого ученые рассказали, как изменилось здоровье россиян за последние 30 лет.

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