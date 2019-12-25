Ученые выяснили, как изменилось здоровье россиян за последние 30 лет

Эти показатели сравнили с общемировыми.

Российские ученые проанализировали показатели здоровья россиян за последние 30 лет и сравнили их с общемировыми. Результаты исследования опубликовал International Journal for Equity in Health. Кратко об этом написала пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Для оценки здоровья ученые разработали специальный индекс, проанализировав данные с 1990 года о продолжительности жизни и младенческой смертности. Результаты показали, что на протяжении десятилетий положительная тенденция сохраняется преимущественно в юго-восточной европейской части России, Москве и Петербурге. Значения индекса здоровья приближают их к западным странам постсоветского пространства.

Хуже дела обстоят на Севере и Дальнем Востоке. В этих регионах показатели оказались на уровне Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По мнению ученых, проблема заключается в заметном расслоении россиян по заработку, доступу к медицинской помощи и лекарствам.

Ранее ученые выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака.

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