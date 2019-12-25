Петербург закупит технику для подразделений МЧС

Губернатор города провел встречу с министром МЧС.

Как стало известно 6 июня по итогам рабочей встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и главы МЧС РФ Евгения Зиничева, Северная столица будет закупать новую технику для подразделений МЧС.

На встрече обсуждалось сотрудничество министерства и правительства Петербурга в рамках нового соглашения о взаимной передаче части полномочий, заключенного в декабре 2019 года. Губернатор отметил, что соглашение выполняется в полном объеме. Среди важных сторон, затронутых в документе – организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационное и материально-техническое обеспечение.

В пресс-службе Смольного отметили, что за прошлый год для Петербурга правительством было куплено 15​ новых пожарных автомобилей на сумму около 300 млн рублей, а в общем для подразделений городского ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу была закуплена техника​ на 24​ млн рублей. В этом году из городского бюджета на эти цели выделено ​63,6 млн рублей, которые пойдут на закупку порядка 50 единиц техники, из которых 33 – пожарно-техническое оборудование.

В Смольном также отметили, что сотрудники МЧС помогли городу в борьбе с коронавирусом – провели дезинфекцию 124 социально значимых объектов, в том числе 32 лечебных учреждений, 44 учреждений образования, 60 км дорог, трижды обрабатывались городские вокзалы. Представители МЧС участвовали и участвуют во встрече авиарейсов с туристами из-за рубежа, оказывают психологическую помощь прибывающим гражданам, помогают медикам в транспортировке больных до машин скорой помощи.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники центра спасения животных "Кошкиспас" поделились своими достижениями с подписчиками в группе "ВКонтакте". Они рассказали, что за вторник им удалось спасти рекордное для себя количество животных. Самыми частыми "клиентами" оказались кошки.

Фото: Piter.tv