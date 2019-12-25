В Петербурге волонтеры за сутки спасли рекордное количество животных

Спасателям удалось обработать десять заявок.

Сотрудники центра спасения животных "Кошкиспас" поделились своими достижениями с подписчиками в группе "ВКонтакте". Они рассказали, что за вторник им удалось спасти рекордное для себя количество животных. Самыми частыми клиентами оказались кошки.

"Этот сумасшедший день, где каждый выезд как целая история", - так начали свой пост спасатели.

За одни сутки они получили десять заявок, на восемь из которых выезжали 11 спасателей. Где только в этот день не побывали волонтеры: кошки застревали на потолках, в колодцах, на стройках, деревьях и под заборами. Практически всем удалось помочь.

Самыми простыми оказались два первых вызова. Сначала поступило сообщение о застрявшей на елке кошке, которую владельцам в итоге удалось снять самостоятельно. Затем спасатели выезжали на проспект Луначарского, где по заявке горожан в водосбросе застряли утята. На месте происшествия птиц не обнаружили, однако опасные места затянули сеткой.

Из беды вызволяли котят, которых кошка родила прямо внутри колодца с трубами на проспекте Маршала Жукова. Кошка перестала их кормить, а сами котята не могли самостоятельно выбраться из западни. Местные жители подкармливали их через отверстие.

Кроме спасателей на место происшествия приехали районные депутаты, они вызвали МЧС, "Теплосеть" и вытащили 4 котят. Еще 2-3 остались, но есть договоренность, что и их вызволят.

Подводя итоги непростого дня, спасатели пришли к выводу, что такого насыщенного графика у них еще не было.

Ранее мы писали, что с начала года "Лиза Алерт" получила почти 2000 заявок о пропавших детях.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум