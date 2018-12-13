Петербург закупит к осени 21 новый трамвай

Итоговая сумма контракта составит 1,995 млрд рублей.

Петербургский "Горэлектротранс" закупит 21 трёхсекционный вагон. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новая техника должна поступить с июля по сентябрь. Планируется, что она будет обслуживать пассажиров на юго-западе города, в Кировском и Красносельском районах. Отметим, что именно там работает больше всего вагонов старого образца.

Известно, что сумма контракта составит 1,995 млрд рублей. Такая закупка трамваев станет крупнейшей в новейшей трамвайной истории Петербурга.

Новинки в сфере общественного транспорта будут оснащены бегущей строкой, Wi-Fi и зарядными устройствами для мобильных телефонов. Также вагоны оборудуют 12 камерами видеонаблюдения.

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