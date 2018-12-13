"Пассажиравтотранс" трижды проиграл УФАС суд по тарифам

Суд уверен, что "Пассажиравтотранс" злоупотребляет доминирующим положением.

Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес приговор по делу ГУП "Пассажиравтотранс" и петербургского УФАС. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Так, ГУП "Пассажиравтотранс" проиграло в третий раз. Суд уверен, что "Пассажиравтотранс" злоупотребляет доминирующим положением и нарушает закон о защите конкуренции.

Напомним, что в антимонопольной службе усмотрели нарушения в тарифах перевозчика. Так, ГУП "Пассажиравтотранс" считал, что за более длинный маршрут пассажиры должны платить больше. В это время УФАС заявил, что такие меры не отражают реальные затраты компании на оказание этой услуги.

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