Петербургские школы оборудуют велопарковками

А над ними установят камеры, чтобы избежать краж.

Во дворах школ Петербурга могут появиться велопарковки. Такую инициативу вице-губернатору Владимиру Кириллову предложил председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Сейчас ситуация такая, что в большинстве учебных заведений специально оборудованных мест, где можно оставить свой транспорт, нет. Поэтому дети чаще всего оставляют своих "железных коней" прямо на входе в школу, пристегивают их замками к перилам, чем нередко мешают нормальному проходу других людей отметил он

Также парламентарий заявил о необходимости охраны таких велопарковок. Он предложил оснастить их видеокамерами, чтобы избежать кражи "железных коней".

Отметим, что в данный момент у большинства школ города на Неве нет специальных парковок, где ребенок мог бы оставить велосипед. Дети пристегивают транспорт к перилам у входа в учебное заведение, чем мешают другим людям.

Ранее мы сообщали о том, что ремонт петербургских дорог включили в федеральную программу

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